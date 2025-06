Passions et couleurs Chateau Hébert-Sollacroup 35800 Dinard Dinard 29 juin 2025

Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche -Récital de piano de Karen Kuronuma

Au programme trois œuvres significatives du répertoire classique et romantique. Bien qu’elles proviennent de contextes culturels et historiques différents, elles partagent certaines caractéristiques et présentent des différences marquées.

Goyescas est profondément enracinée dans la culture espagnole, avec des influences de la musique folklorique et des danses traditionnelles.

L’Isle Joyeuse est une œuvre d’impressionnisme français, reflétant les tendances artistiques de la France du début du XXe siècle.

Roméo et Juliette est une œuvre russe qui s’inspire d’une pièce de théâtre anglaise, montrant une fusion de différentes influences culturelles.

Les trois œuvres sont profondément expressives et cherchent à évoquer des images et des émotions vives. Que ce soit la passion et le drame dans « Roméo et Juliette », la joie et l’exubérance dans « L’Isle Joyeuse », ou le caractère et les scènes de la vie espagnole dans « Goyescas », chaque pièce est riche en contenu émotionnel.

Granados, Debussy et Prokofiev étaient tous des innovateurs dans leur utilisation de l’harmonie et de la structure musicale. Ils partagent un certain style impressionniste, bien que Granados soit plus ancré dans le romantisme tardif. Debussy, par exemple, est connu pour son utilisation des échelles de tons et des harmonies non traditionnelles. Granados intègre des éléments du folklore espagnol dans un cadre classique, tandis que Prokofiev utilise des rythmes et des mélodies modernes pour son ballet. Prokofiev, en revanche, appartient à l’ère moderne, avec un style qui peut être à la fois lyrique et dissonant, reflétant les développements musicaux du début du XXe siècle.

Bien que ces œuvres partagent une richesse expressive et une inspiration artistique, elles diffèrent considérablement par leur contexte culturel, leur forme et leur style musical. Chacune de ces pièces offre une fenêtre unique sur le monde de ses compositeurs et de leurs influences.

Karen Kuronuma, née en 1998, s’est classée deuxième au 11e Concours international de piano, Chopin pour les plus jeunes, en Pologne, a été nominée pour un prix au 15e Concours international d’Ettlingen pour les jeunes pianistes, et a reçu le meilleur prix du Concours de piano PTNA (Piano Teachers’ National Association of Japan ).

Après avoir intégré le lycée de la faculté de musique de l’université des Arts de Tokyo, elle remporte à l’âge de 16 ans le premier prix, l’Academy Award de Nomura, le Prix d’Iguchi Aiko, le Prix d’encouragement à la musique, ainsi que le Prix NHK au 68e Concours de musique du Japon, section lycée. Elle a fait ses débuts avec l’Orchestre du Hyogo Performing Arts Center dans le Concerto pour piano n° 1 de Chopin. Elle a donné des récitals à Hokkaido, Tokyo et Hyogo. En remportant l’audition 2017 de Muza Soloist, Karen Kuronuma a été la soliste de l’Orchestre symphonique de Tokyo dans The Masterpiece Classics. Ce concert, diffusé en direct a été visionné plus de 10 millions de fois. Le CD de cette diffusion intitulé Live from Muza !, a remporté l’Oscar du meilleur enregistrement dans la catégorie spéciale.

Karen est saluée comme le talent le plus remarquable de la jeune génération. Elle a obtenu son diplôme de piano à l’Université des Arts de Tokyo sous la direction de Chiharu Sakai et Koji Shimoda. Elle remporte le prix bourses Dany Pouchucq au festival Ravel en 2020 et la médaille d’honneur au 67e concours Maria Canals en 2022. Elle est sélectionnée par l’académie Santander en 2023.

Elle étudie actuellement au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris chez Reiko Hozu, ainsi qu’au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Johan Schmidt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-29T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T19:30:00.000+02:00

http://www.musiquesrivegauche.com

Chateau Hébert-Sollacroup 35800 Dinard avenue du Château Hébert Saint-Énogat Dinard 35800 Dinard Ille-et-Vilaine