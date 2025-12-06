Passons Noël ensemble du Foyer Rural Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat
Passons Noël ensemble du Foyer Rural Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 19 décembre 2025.
Passons Noël ensemble du Foyer Rural
Place Denis Dussoubs Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le Foyer Rural de Saint-Léonard-de-Noblat vous invite à passer Noël entouré d’autres personnes. Que vous soyez seul(e), avec enfant (s), personne âgée ou isolée, venez partager un moment convivial. Chacun amène boisson, fromage, quiche, chips.. .
Place Denis Dussoubs Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
English : Passons Noël ensemble du Foyer Rural
L’événement Passons Noël ensemble du Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-12-03 par OT de Noblat