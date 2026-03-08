PASSOPARK Montpellier
PASSOPARK Montpellier vendredi 13 mars 2026.
PASSOPARK
880 Avenue de Saint-Maur Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
CONCERT GRATUIT À MONTPELLIER VENDREDI 13 MARS
Une soirée live au parc Rimbaud, des voix féminines puissantes et une ambiance conviviale au coucher du soleil
Au Parc Rimbaud
17h30 — 22h00
Entrée gratuite
Tout public
Le PASSOPARK revient avec une édition spéciale Les Scènatrices
En partenariat avec Maison Pour Tous George Sand
AU PROGRAMME
►Julo Music
Pop-folk, dream pop & soul acoustique.
Des chansons intimes et vibrantes, entre confidences, émotions brutes et énergie lumineuse. Une artiste engagée qui œuvre pour plus de visibilité des femmes sur la scène locale
► Palmire
Pop sensuelle et mélancolique, entre Lio, Vanessa Paradis, Axelle Red et Étienne Daho
Des refrains qu’on fredonne longtemps après le concert…
► Chamarrée
Un univers folk, soul & jazz aux harmonies enveloppantes
Des chansons entre amour, doutes et renaissance, comme un cocon musical.
+ la chorale FreeVoice
Dès 17h30
Buvette
Restauration sur place
Espace kids
Ambiance chill au bord du Lez .
880 Avenue de Saint-Maur Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 82 33 25 71
English :
FREE CONCERT IN MONTPELLIER ? FRIDAY, MARCH 13
An evening of live music in Parc Rimbaud, powerful female voices and a convivial atmosphere as the sun sets
L’événement PASSOPARK Montpellier a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT MONTPELLIER