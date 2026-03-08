PASSOPARK

880 Avenue de Saint-Maur Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

CONCERT GRATUIT À MONTPELLIER VENDREDI 13 MARS

Une soirée live au parc Rimbaud, des voix féminines puissantes et une ambiance conviviale au coucher du soleil

CONCERT GRATUIT À MONTPELLIER VENDREDI 13 MARS

Une soirée live au parc Rimbaud, des voix féminines puissantes et une ambiance conviviale au coucher du soleil

Au Parc Rimbaud

17h30 — 22h00

Entrée gratuite

Tout public

Le PASSOPARK revient avec une édition spéciale Les Scènatrices

En partenariat avec Maison Pour Tous George Sand

AU PROGRAMME

►Julo Music

Pop-folk, dream pop & soul acoustique.

Des chansons intimes et vibrantes, entre confidences, émotions brutes et énergie lumineuse. Une artiste engagée qui œuvre pour plus de visibilité des femmes sur la scène locale

► Palmire

Pop sensuelle et mélancolique, entre Lio, Vanessa Paradis, Axelle Red et Étienne Daho

Des refrains qu’on fredonne longtemps après le concert…

► Chamarrée

Un univers folk, soul & jazz aux harmonies enveloppantes

Des chansons entre amour, doutes et renaissance, comme un cocon musical.

+ la chorale FreeVoice

Dès 17h30

Buvette

Restauration sur place

Espace kids

Ambiance chill au bord du Lez .

880 Avenue de Saint-Maur Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 82 33 25 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FREE CONCERT IN MONTPELLIER ? FRIDAY, MARCH 13

An evening of live music in Parc Rimbaud, powerful female voices and a convivial atmosphere as the sun sets

L’événement PASSOPARK Montpellier a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT MONTPELLIER