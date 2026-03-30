Pass’Quartier 1er avril au Petit Paris

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

Poisson d’avril en famille !

Le mercredi 1er avril, venez partager un moment plein de rires et de bonne humeur au Petit Paris** à l’occasion d’un événement familial pas comme les autres !

Organisé par le club Léo Lagrange, cet après-midi festif sera placé sous le signe du Poisson d’avril animations, surprises, jeux et éclats de rire garantis pour petits et grands !

Sortez vos plus belles blagues et venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis ! .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

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English :

L’événement Pass’Quartier 1er avril au Petit Paris Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne