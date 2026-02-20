PASTA PARTY Tennis Club Bayet Bayet
PASTA PARTY Tennis Club Bayet Bayet samedi 21 mars 2026.
PASTA PARTY Tennis Club Bayet
Salle des fêtes Bayet Allier
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Soirée pasta, danse et bonne humeur — Le retour ! Réservation avant le 13 mars obligatoire.
Salle des fêtes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 25 96 21
English :
An evening of pasta, dancing and fun? We’re back! Reservations required by March 13.
L’événement PASTA PARTY Tennis Club Bayet Bayet a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Val de Sioule