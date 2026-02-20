PASTA PARTY Tennis Club Bayet

Salle des fêtes Bayet Allier

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Soirée pasta, danse et bonne humeur — Le retour ! Réservation avant le 13 mars obligatoire.

Salle des fêtes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 25 96 21

English :

An evening of pasta, dancing and fun? We’re back! Reservations required by March 13.

L’événement PASTA PARTY Tennis Club Bayet Bayet a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Val de Sioule