Pastel en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Pastel en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/D7df930aad6b

POUR LES FANS DE Oasis, The Stone Roses & Wunderhorse

PASTEL

(Britpop shoegaze – UK)

Né pendant le confinement, Pastel s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux groupes de rock les plus prometteurs du Royaume-Uni, mélangeant rock & roll et ce que Steve Lamacq a décrit comme « du shoegaze moderne avec une touche d’arrogance ».

Leur premier album, « Souls in Motion », s’est directement classé n° 1 au Official Record Store Chart, un exploit pour un groupe indépendant et un signe évident du mouvement qui se développe autour d’eux.

Liam Gallagher a personnellement choisi Pastel pour ouvrir ses concerts historiques à Knebworth et Cardiff, un moment historique qui a fait découvrir le groupe à des dizaines de milliers de jeunes.

Plus tard cette année, ils partiront en tournée au Royaume-Uni et en Irlande en tant que première partie de Cast, qui accompagne actuellement Oasis dans sa tournée de retour historique, plaçant Pastel dans la lignée des groupes les plus emblématiques du rock britannique.

Avec une diffusion régulière sur les radios nationales et des fans venus de toute l’Europe, des États-Unis et du Canada, le monde commence à s’intéresser à ce que Pastel est en train de construire.

Des guitares bruyantes, pas de gadgets, juste du rock & roll honnête, cinématographique et plein de cœur.

ÉCOUTER

https://linktr.ee/pastelbanduk

REGARDER

https://www.youtube.com/@pastelbanduk

AIMER

https://www.instagram.com/pastelbanduk/

———————————

Jeudi 23 Avril 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 15,97€ / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://t.ly/6erUG

https://supersonic-records.fr/

Fans d’Oasis, The Stone Roses, Wunderhorse, Cast… Votre nouveau groupe préféré est là ! « Du shoegaze moderne avec une touche d’arrogance », c’est Pastel qui vous attendent au Supersonic Records !

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 15.97 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4bfd3uqpf https://fb.me/e/4bfd3uqpf



Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire

