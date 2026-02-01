Pasteur par la compagnie la chimère Nilvange

Pasteur par la compagnie la chimère

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Louis Pasteur ! On connaît son nom, mais connaît-on vraiment l’homme ?

Philoléthos, un ami de la vérité , décide de mener son enquête afin d’en savoir plus sur lui.

Rencontrant son épouse Marie, sa fille Marie-Louise et ses fidèles collaborateurs, ainsi que d’autres personnages ayant croisé sa voie, comme le petit Joseph Meister qui fut le premier vacciné contre la rage, il soulèvera peu à peu le voile qui recouvre depuis plus d’un siècle la statue. Il entrera dans l’intimité du savant, pénétrera dans le secret de son laboratoire. Il verra les luttes que celui-ci a dû mener contre ses adversaires, et les doutes qui l’ont assailli.

Car au-delà de l’image d’Épinal, on trouve un homme avec ses forces et ses faiblesses, un homme vivant pleinement ses émotions et ses sentiments, un homme qui s’est obstiné, contre vents et marées, à rechercher toute sa vie ce qu’il pensait être la vérité.Tout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Louis Pasteur! We know his name, but do we really know the man?

Philoléthos, a friend of the truth , decides to investigate to find out more about him.

Meeting his wife Marie, his daughter Marie-Louise and his loyal collaborators, as well as other people who crossed his path, such as little Joseph Meister, who was the first person to be vaccinated against rabies, he gradually lifts the veil that has covered the statue for over a century. He will enter the scientist?s private world, penetrate the secrecy of his laboratory. He will see the struggles he had to wage against his adversaries, and the doubts that beset him.

For beyond the epinal image, we find a man with his strengths and weaknesses, a man who lived his emotions and feelings to the full, a man who persisted, against all odds, in his lifelong quest for what he believed to be the truth.

L’événement Pasteur par la compagnie la chimère Nilvange a été mis à jour le 2026-02-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME