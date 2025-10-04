Pastilles musicales Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Épernay

Pastilles musicales Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T17:00

Pastilles musicales avec l’école intercommunale de musique d’Epernay et ses environs dans différents espaces de la médiathèque et à différents moments de la journée

– Ensemble de Bois

– Ensemble de Violoncelles

– Ensemble de Violons et Altos

– Ensemble de Cuivres

Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ Médiathèque d'accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc. Parking souterrain avec 1h gratuite

©Marie MEA