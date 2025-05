Pastis et Panisses – Restaurant Gerarh Marseille 6e Arrondissement, 13 juin 2025 18:30, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Pastis et Panisses Vendredi 13 juin 2025 de 18h30 à 0h. Restaurant Gerarh 50 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 18:30:00

fin : 2025-06-13 00:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Soirée 100% marseillaise au restaurant Gerarh !

Rejoignez-nous pour une soirée ensoleillée autour du pastis Cristal Limiñana, véritable pastis marseillais labellisé Fabriqué à Marseille , en présence de sa productrice.







Au programme dégustation commentée*, cocktails anisés, menu et tapas bio et locaux et jeu concours ! Une rencontre authentique entre terroir, savoir-faire et plaisir partagé et une ode aux saveurs du sud dans l’ambiance chaleureuse du restaurant Gerarh.







Idéalement situé dans le quartier animé du Cours Julien, en plein cœur de Marseille, le restaurant Gerarh est un lieu de vie où se côtoient gastronomie, musique et arts plastiques. Le chef Gérard Habib ambassadeur de l’Agence Bio y propose une cuisine audacieuse à base de produits locaux et… bio bien-sûr !

Le restaurant est labellisé Ecotable (3 macarons).







*A consommer avec modération. Des boissons sans alcool seront également proposées.

Entrée libre réservation conseillée pour le dîner. .

Restaurant Gerarh 50 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A 100% Marseille evening at Gerarh!

German :

100% Marseille-Abend im Restaurant Gerarh!

Italiano :

Una serata 100% marsigliese al ristorante Gerarh!

Espanol :

¡Una velada 100% marsellesa en el restaurante Gerarh!

