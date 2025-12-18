Pastorale Bellot Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch

Pastorale Bellot

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 15h. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende, Allauch

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Spectacle joué par Lou Tiatre d’Ouliéulo

Venez assister à la Pastorale Bellot à l’espace Robert Ollive au Logis-Neuf.



Participation au chapeau. .

+33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Performed by Lou Tiatre d’Ouliéulo

L’événement Pastorale Bellot Allauch a été mis à jour le 2025-12-18 par Maison du Tourisme d’Allauch