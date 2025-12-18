Pastorale Bellot Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch
Samedi 24 janvier 2026 à partir de 15h. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Spectacle joué par Lou Tiatre d’Ouliéulo
Venez assister à la Pastorale Bellot à l’espace Robert Ollive au Logis-Neuf.
Participation au chapeau. .
Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Performed by Lou Tiatre d’Ouliéulo
