Pastorale de Joseph Fallen, Lou viàgi dei pastouro à Betelèn. Espace des Libertés Aubagne

Pastorale de Joseph Fallen, Lou viàgi dei pastouro à Betelèn.

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h.

Accueil à partir de 14h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’Escandihado Aubanenco interprète la Pastorale du bon docteur aubagnais Joseph Fallen , médecin, poète, félibre, dramaturge, conférencier et conteur.

Lou viagi dei pastouro à Betelèn (Le voyage des bergères à Bethléem) drame créé en 1900. 3 actes et 4 tableaux en vers, musique Bernardin Camoin dit Camoin Musique .

Sa particularité est que cette pastorale a été écrite pour des rôles uniquement féminins.



Le tarif est de 10 euros et gratuit pour les moins 12 ans. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 85 06 66

English :

The Escandihado Aubanenco performs the Pastorale of “the good doctor from Aubagne, Joseph Fallen,” physician, poet, Félibre, playwright, lecturer, and storyteller.

L’événement Pastorale de Joseph Fallen, Lou viàgi dei pastouro à Betelèn. Aubagne a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile