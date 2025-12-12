Pastorale de Joseph Fallen, Lou viàgi dei pastouro à Betelèn. Espace des Libertés Aubagne
Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h.
Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h.
Accueil à partir de 14h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
L’Escandihado Aubanenco interprète la Pastorale du bon docteur aubagnais Joseph Fallen , médecin, poète, félibre, dramaturge, conférencier et conteur.
Lou viagi dei pastouro à Betelèn (Le voyage des bergères à Bethléem) drame créé en 1900. 3 actes et 4 tableaux en vers, musique Bernardin Camoin dit Camoin Musique .
Sa particularité est que cette pastorale a été écrite pour des rôles uniquement féminins.
Le tarif est de 10 euros et gratuit pour les moins 12 ans. .
Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
The Escandihado Aubanenco performs the Pastorale of “the good doctor from Aubagne, Joseph Fallen,” physician, poet, Félibre, playwright, lecturer, and storyteller.
