Pastorale de Nadau au bourg Cocumont
Pastorale de Nadau au bourg Cocumont samedi 6 décembre 2025.
Pastorale de Nadau
au bourg Eglise St Jean Baptiste Cocumont Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Chants polyphoniques des Pays d’Oc.
Chants polyphoniques des Pays d’Oc. .
au bourg Eglise St Jean Baptiste Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 06 43 57
English : Pastorale de Nadau
Polyphonic songs from the Pays d’Oc.
L’événement Pastorale de Nadau Cocumont a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Val de Garonne