PASTORALE DE NOEL – MUSICIENS DU LOUVRE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble
PASTORALE DE NOEL – MUSICIENS DU LOUVRE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble jeudi 18 décembre 2025.
PASTORALE DE NOEL – MUSICIENS DU LOUVRE Début : 2025-12-18 à 12:30. Tarif : – euros.
Les Musiciens du Louvre : Laurent Lagresle et Mario Konaka, violons Pierre Charles, violoncelleCORELLI Concerti de Noël TORELLI Concerti de Noël DELALANDE Noël en trioSCARLATTI Cantate de Noël CORRETTE Noëls provençaux ROSENMÜLLER Sonatesavec les Musiciens du Louvre
Vous pouvez obtenir votre billet ici
AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38