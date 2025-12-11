Pastorale de noël Prêche de Pontorson Pontorson

Pastorale de noël

Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson Manche

Chants, musique et contes avec le Chœur de la Baie et la Cie AES DANA.

Un spectacle vivant, poétique et lumineux, entre légendes et traditions, des chants emblématiques, des créations originales, une atmosphère musicale qui unit les générations, cette Pastorale de Noël est une invitation à la paix.

Venez vibrer au rythme de la Pastorale et laissez-vous emporter par la magie de Noël !

Rendez-vous le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. .

