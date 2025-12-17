Pastorale Maurel rue du Figuier Fuveau

Pastorale Maurel

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 14h30.

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30. rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11 2026-01-18

Version vivante de nos crèches provençales. La Pastorale Maurel nous transporte au XIXème siècle dans un monde quelque peu oublié, celui de nos villages où résonnaient les échos chantants de la langue provençale…

La Pastorale proposée par le Cercle Saint Michel est réputée. Venez découvrir ou re-découvrir notre belle Provence et ses traditions… .

rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 96 62 89 cercle.stmichel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A living version of our Provençal cribs. The Pastoral Maurel transports us to the 19th century in a somewhat forgotten world, that of our villages where the singing echoes of the Provencal language resounded…

L’événement Pastorale Maurel Fuveau a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de Fuveau