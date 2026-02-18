Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine Les Baux-de-Provence

Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h. Place de l’église Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-27

Le week-end du pastoralisme aux Baux-de-Provence

Des ateliers pour petits et grands, des démonstrations de tonte de moutons, rythmeront les journées, partage autour de savoir anciens et traditionnels de la Vallée des Baux.

traits d’union entre l’histoire pastorale et le travail des bergers ainsi que les métiers artisanaux de la filière laine d’aujourd’hui. Les festivités se prolongeront à Fontvieille avec une conférence sur le pastoralisme le vendredi et la transhumance le dimanche.

Au programme démonstrations de tonte, expositions autour de la laine et démonstration de filage, présentation de la gamme de vêtements La Routo en laine Mérinos d’Arles, animations pédagogiques, visites guidées et ateliers créatifs.

Démonstration de tonte

Les Bouclettes de Provence, animation, démonstration et création autour de la laine, Galerie La Cure

Ateliers participatifs, en petits groupes, initiation aux arts textiles. Le matériel est fourni et chacun repart avec sa création.

Réalisation de pompons “chèvres” Initiation au feutrage à l’eau et au savon

vendredi et dimanche matin Initiation au tissage (petits formats env. 10 x 15 cm)

Peinture aux encres végétales 45 min samedi .

Place de l’église Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Pastoral weekend in Les Baux-de-Provence:

Workshops for young and old, sheep-shearing demonstrations, will punctuate the days, sharing ancient and traditional knowledge of the Vallée des Baux.

