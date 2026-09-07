Pastoralisme toujours, de 1832 à aujourd’hui, Ferme à Isidore, Combloux

Informations pratiques

Pastoralisme toujours, de 1832 à aujourd’hui Dimanche 18 octobre, 10h45 Ferme à Isidore Haute-Savoie

Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T10:45:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:45:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00

Découvrez la ferme à Isidore, bâtisse pastorale emblématique de 1832, témoin précieux de l’architecture et des modes de vie comblorans liés à l’économie rurale. Puis, dans la grange, l’exposition Fragments de montagnes de Caroline Lavorel, qui met à l’honneur les femmes et les hommes qui font vivre aujourd’hui le pastoralisme combloran, entrera en résonance avec une dégustation de produits locaux : fromages, spécialités et productions issues des fermes locales.

Ferme à Isidore 109, Chemin de la Promenade 74920 Combloux Combloux 74920 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 60 49 https://www.combloux.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 58 60 49 »}] Construite en 1832, la Ferme à Isidore porte le nom de son dernier habitant. Au cœur du village, le long du pittoresque chemin de la Promenade, elle compte parmi les rares fermes de la région restées dans leur état d’origine. Habitée et exploitée jusqu’à la fin du XXe siècle, elle témoigne d’une organisation de vie entre habitation et activité agricole.

Classée Monument Historique, elle accueille aujourd’hui expositions et animations, et se découvre aussi en visite guidée ou à travers des formats adaptés aux familles. Parking à proximité (2 minutes de marche).

Découvrez la ferme à Isidore, bâtisse pastorale emblématique de 1832, témoin précieux de l’architecture et des modes de vie comblorans liés à l’économie rurale. Puis, dans la grange, l’exposition de…

© Marine Martin / Office de tourisme de Combloux