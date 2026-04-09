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Pastoralismes en Iran et au Moyen-Orient : bergers en itinérance BULAC Paris

Pastoralismes en Iran et au Moyen-Orient : bergers en itinérance BULAC Paris

Pastoralismes en Iran et au Moyen-Orient : bergers en itinérance BULAC Paris mardi 14 avril 2026.

Lieu : BULAC

Adresse : 65 rue des Grands Moulins

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Visite guidée, 17h

Exposition Transhumances
! Une géopolitique du mouton

L’année 2026 a été proclamée Année internationale des
pâturages et du pastoralisme (IYRP 2026) par l’Organisation des
Nations unies. À cette occasion, la BULAC met en avant les
travaux photographiques de l’anthropologue Michaël Thevenin
consacrés aux bergers et bergères du Petit Caucase (Arménie et
Azerbaïdjan), du Taurus et du Zagros (est de la Turquie et Kurdistan
irakien).

Projection,
18h

Film Grass – Lutte d’un peuple pour la vie

Transhumance de printemps des éleveurs nomades Bakhtiari
(sud-ouest de l’Iran), des plaines du Khuzistan jusqu’à leurs
quartiers d’été dans les montagnes de Zagros.

Les réalisateurs étaient en route vers l’Inde quand ils furent
bloqués au Khuzistan, en 1924, à cause de la situation politique
agitée du sud de l’Iran. Ils eurent la chance de rencontrer les
Bakhtiari dont ils ignoraient qu’ils étaient des éleveurs nomades
migrant deux fois par an et représentaient également une puissante
force politique iranienne.

Un film documentaire spectaculaire et majestueux, par les
futurs réalisateurs de King Kong et
une écrivaine-voyageuse qui fut aussi espionne.

Musique originale composée par Joan Melchior Claret.

Table
ronde, 19h40

À partir de l’œuvre cinématographique Grass : Lutte
d’un peuple pour la vie, Jean-Pierre Digard, anthropologue
spécialiste du pastoralisme en Iran, notamment des Bakhtiari, en
Iran, et Michaël Thevenin, ethnologue et
photographe, croiseront leurs regards sur les réalités
pastorales de ces régions. Cet échange sera animé par Marjan
Mashkour, archéozoologue spécialiste du pastoralisme en Iran.

Jean-Pierre Digard et Marjan Mashkour, respectivement anthropologue et archéozoologue, spécialistes du pastoralisme en Iran, et Michaël Thevenin, ethnologue et photographe dialogueront autour des pratiques pastorales au Moyen-Orient.

La rencontre sera précédée d’une visite guidée de l’exposition « Transhumances ! Une géopolitique du mouton (Arménie, Azerbaïdjan, Kurdistan irakien, Turquie) » et de la projection du film documentaire « Grass : Lutte d’un peuple pour la vie ».
Le mardi 14 avril 2026
de 17h00 à 20h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T17:00:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

BULAC 65 rue des Grands Moulins  75013 Paris
https://www.bulac.fr/pastoralismes-au-moyen-orient-bergers-en-itinerance


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