Pastoralismes en Iran et au Moyen-Orient : bergers en itinérance BULAC Paris

Visite guidée, 17h

Exposition Transhumances

! Une géopolitique du mouton

L’année 2026 a été proclamée Année internationale des

pâturages et du pastoralisme (IYRP 2026) par l’Organisation des

Nations unies. À cette occasion, la BULAC met en avant les

travaux photographiques de l’anthropologue Michaël Thevenin

consacrés aux bergers et bergères du Petit Caucase (Arménie et

Azerbaïdjan), du Taurus et du Zagros (est de la Turquie et Kurdistan

irakien).

Projection,

18h

Film Grass – Lutte d’un peuple pour la vie

Transhumance de printemps des éleveurs nomades Bakhtiari

(sud-ouest de l’Iran), des plaines du Khuzistan jusqu’à leurs

quartiers d’été dans les montagnes de Zagros.

Les réalisateurs étaient en route vers l’Inde quand ils furent

bloqués au Khuzistan, en 1924, à cause de la situation politique

agitée du sud de l’Iran. Ils eurent la chance de rencontrer les

Bakhtiari dont ils ignoraient qu’ils étaient des éleveurs nomades

migrant deux fois par an et représentaient également une puissante

force politique iranienne.

Un film documentaire spectaculaire et majestueux, par les

futurs réalisateurs de King Kong et

une écrivaine-voyageuse qui fut aussi espionne.

Musique originale composée par Joan Melchior Claret.

Table

ronde, 19h40

À partir de l’œuvre cinématographique Grass : Lutte

d’un peuple pour la vie, Jean-Pierre Digard, anthropologue

spécialiste du pastoralisme en Iran, notamment des Bakhtiari, en

Iran, et Michaël Thevenin, ethnologue et

photographe, croiseront leurs regards sur les réalités

pastorales de ces régions. Cet échange sera animé par Marjan

Mashkour, archéozoologue spécialiste du pastoralisme en Iran.

Jean-Pierre Digard et Marjan Mashkour, respectivement anthropologue et archéozoologue, spécialistes du pastoralisme en Iran, et Michaël Thevenin, ethnologue et photographe dialogueront autour des pratiques pastorales au Moyen-Orient.



La rencontre sera précédée d’une visite guidée de l’exposition « Transhumances ! Une géopolitique du mouton (Arménie, Azerbaïdjan, Kurdistan irakien, Turquie) » et de la projection du film documentaire « Grass : Lutte d’un peuple pour la vie ».

Le mardi 14 avril 2026

de 17h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T17:00:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

BULAC 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

https://www.bulac.fr/pastoralismes-au-moyen-orient-bergers-en-itinerance



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