Pastoralismes, regards croisés pour l’avenir, Campus La Gaillarde, SupAgro, Montpellier (34), Montpellier

Pastoralismes, regards croisés pour l’avenir 24 – 26 mars Campus La Gaillarde, SupAgro, Montpellier (34) Hérault

Début : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T18:00:00+01:00

Dans le cadre de l’Année internationale des parcours et des pasteurs déclarée par l’ONU, l’UMT Pastoralisme et l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes organisent un séminaire national à Montpellier en mars 2026.

Ce séminaire a pour objectif d’identifier des leviers permettant d’assurer la pérennité ou le redéploiement de pratiques pastorales qui répondent aux enjeux sociétaux, écologiques et socio-économiques actuels.

Le partage de témoignages d’acteurs et de résultats de recherches mobilisant des disciplines variées permettront d’analyser, et de discuter des moyens et options pour inscrire cet héritage dans l’avenir, tant dans les territoires de montagne que de plaine.

Ce séminaire ambitionne ainsi de devenir un temps fort de mobilisation collective pour penser l’avenir du pastoralisme face aux défis contemporains, dans une logique de co-construction des savoirs et de valorisation des initiatives locales et internationales.

Il s’adresse à tous les acteurs du pastoralisme, scientifiques ou techniques, mobilisés pour inscrire cet héritage dans l’avenir, tant dans les territoires de montagne que de plaine.

Programme et thématiques

Le programme sera réparti sur six demi-journées et inclura une soirée d’accueil ainsi qu’une journée de visite de terrain pour illustrer la diversité des pratiques pastorales. Les thématiques seront abordées à travers des sessions plénières transversales, des sessions parallèles plus spécifiques et des tables rondes. Le séminaire s’appuiera sur les propositions de communications reçues dans le cadre d’un appel à contributions, ainsi que sur les orientations définies par un comité scientifique.

Plaquette de présentation du séminaire pdf – 440,8 kB

Programme pdf – 3,8 MB

