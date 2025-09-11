Pastors of muppets & l’Ecole de musique du Pays Grenadois Théâtre le Molière Mont-de-Marsan
Pastors of muppets & l'Ecole de musique du Pays Grenadois Théâtre le Molière Mont-de-Marsan jeudi 11 septembre 2025.
Pastors of muppets & l’Ecole de musique du Pays Grenadois
Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes
Dans le cadre de Moun en Fanfare
Les Pastors of Muppets ou la fusion explosive de la puissance du métal et des cuivres de la fanfare !
Depuis 17 ans, cette fanfare précurseuse des reprises des grands succès métal (et courants affiliés) marque les publics par leurs costumes évocateurs des grands noms du genre, des performances scéniques captivantes et des arrangements précis et audacieux.
Pour l’occasion, les élèves de l’Ecole de musique du Pays Grenadois rejoindront le groupe pour commencer le concert sur le parvis et guider les publics à entrer dans le théâtre.
Programme de la soirée
19h30 Rendez-vous Place Charles de Gaulle
19h45 > 20h15 Performance sur la place des artistes
20h Ouverture des portes
20h30 > 22h Concert en salle
Concert organisé en coréalisation avec Musicalarue dans le cadre de Moun en fanfare
DISTRIBUTION
Avec Adrian Cavalier, chant
Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
