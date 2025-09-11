Pastors of muppets & l’Ecole de musique du Pays Grenadois Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Pastors of muppets & l’Ecole de musique du Pays Grenadois

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Dans le cadre de Moun en Fanfare

Les Pastors of Muppets ou la fusion explosive de la puissance du métal et des cuivres de la fanfare !

Depuis 17 ans, cette fanfare précurseuse des reprises des grands succès métal (et courants affiliés) marque les publics par leurs costumes évocateurs des grands noms du genre, des performances scéniques captivantes et des arrangements précis et audacieux.

Pour l’occasion, les élèves de l’Ecole de musique du Pays Grenadois rejoindront le groupe pour commencer le concert sur le parvis et guider les publics à entrer dans le théâtre.

Programme de la soirée

19h30 Rendez-vous Place Charles de Gaulle

19h45 > 20h15 Performance sur la place des artistes

20h Ouverture des portes

20h30 > 22h Concert en salle

Concert organisé en coréalisation avec Musicalarue dans le cadre de Moun en fanfare

DISTRIBUTION

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

