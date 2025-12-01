Pastourelles Concert de Noël Arceau
Le Trianon du château d’Arcelot Arceau Côte-d’Or
Par Musicalement vôtre / Opéra Voyageur. Concert de Noël
Conviviale et chaleureuse, une parenthèse magique dans le froid de l‘hiver.
Entrelaçant leurs voix, Les Pastourelles proposent airs et duos. La trompette leur répond, brillante et joyeuse et l‘accordéon, populaire ou recueilli, les accompagne.
Les grands classiques de Noël Ave Maria de Bach, le Messie de Haendel, Laudamus te de Vivaldi… suivis des plus célèbres chansons de Noël : Petit Papa Noël, Jingle Bells, Douce Nuit… . Le public est invité à se joindre aux artistes pour un final convivial rappelant les douces veillées d’autrefois.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .
Le Trianon du château d’Arcelot Arceau 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 04 05 Mairiedarceau@wanadoo.fr
