Pastourelles Concert de Noël Arceau

Pastourelles Concert de Noël Arceau samedi 20 décembre 2025.

Pastourelles Concert de Noël

Le Trianon du château d’Arcelot Arceau Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Par Musicalement vôtre / Opéra Voyageur. Concert de Noël

Conviviale et chaleureuse, une parenthèse magique dans le froid de l‘hiver.

Entrelaçant leurs voix, Les Pastourelles proposent airs et duos. La trompette leur répond, brillante et joyeuse et l‘accordéon, populaire ou recueilli, les accompagne.

Les grands classiques de Noël Ave Maria de Bach, le Messie de Haendel, Laudamus te de Vivaldi… suivis des plus célèbres chansons de Noël : Petit Papa Noël, Jingle Bells, Douce Nuit… . Le public est invité à se joindre aux artistes pour un final convivial rappelant les douces veillées d’autrefois.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .

Le Trianon du château d’Arcelot Arceau 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 04 05 Mairiedarceau@wanadoo.fr

English : Pastourelles Concert de Noël

German : Pastourelles Concert de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Pastourelles Concert de Noël Arceau a été mis à jour le 2025-08-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)