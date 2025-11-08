PAT Atelier 1 Quelles sont vos priorités pour une alimentation durable ? Mayet

PAT Atelier 1 Quelles sont vos priorités pour une alimentation durable ?

Place de L Hôtel de ville Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : 2025-11-08

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Animé par le Conseil national de l’alimentation (CNA)

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

Place de L Hôtel de ville Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Hosted by the Conseil national de l’alimentation (CNA)

German :

Moderiert vom Nationalen Rat für Ernährung (Conseil national de l’alimentation, CNA)

Italiano :

Organizzato dal Consiglio nazionale dell’alimentazione francese (CNA)

Espanol :

Organizado por el Consejo Nacional de la Alimentación (CNA)

