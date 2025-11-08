PAT Atelier 4 Comment consommer moins et mieux ? Maison des associations Mayet

Maison des associations Avenue de la Liberté Mayet Sarthe

Début : 2025-11-08 14:00:00

Animé par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

Maison des associations Avenue de la Liberté Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

