PAT Conférence Et si on pouvait cultiver l’eau ? La Castélorienne Montval-sur-Loir

PAT Conférence Et si on pouvait cultiver l’eau ?

La Castélorienne 92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Animé par PermaLab

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

La Castélorienne 92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

