Pat et Mat – Cinématographe (Le) Nantes, 31 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 17:00 – 17:40

Gratuit : non Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, Université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour poser un robinet, recycler des assiettes, gonfler une piscine ou encore mettre un aspirateur en mode automatique. Parmi les 5 histoires proposées ici, celle intitulée » Le Projecteur » fait particulièrement écho à la salle de cinéma : quel plaisir de regarder des films ensemble sur grand écran ! 5 films – Durée : 40 min. Jeune public à partir de 2 ans

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com