PAT Film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain La Flèche

La Flèche

2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Film documentaire présenté par Thomas Sotto

Depuis cinq décennies, la façon dont les Français mangent a été totalement bouleversée. Leurs repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides, or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser les menus des consommateurs, sans sacrifier le goût et renoncer au plaisir de manger. Partout en France, Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées parfois toutes simples, parfois extraordinaires, pour continuer à nourrir les Français en réduisant fortement l’impact de l’alimentation.

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

