PAT Film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain La Castélorienne Montval-sur-Loir

PAT Film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain La Castélorienne Montval-sur-Loir samedi 8 novembre 2025.

PAT Film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

La Castélorienne 92 avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Film documentaire avec Thomas Sotto

Depuis cinq décennies, la façon dont les Français mangent a été totalement bouleversée. Leurs repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides, or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser les menus des consommateurs, sans sacrifier le goût et renoncer au plaisir de manger. Partout en France, Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées parfois toutes simples, parfois extraordinaires, pour continuer à nourrir les Français en réduisant fortement l’impact de l’alimentation.

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) .

La Castélorienne 92 avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Documentary film with Thomas Sotto

German :

Dokumentarfilm mit Thomas Sotto

Italiano :

Film documentario con Thomas Sotto

Espanol :

Documental con Thomas Sotto

L’événement PAT Film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2025-10-06 par CDT72