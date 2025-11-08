PAT Film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain La Castélorienne Montval-sur-Loir
Tarif :
Film documentaire avec Thomas Sotto
Depuis cinq décennies, la façon dont les Français mangent a été totalement bouleversée. Leurs repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides, or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser les menus des consommateurs, sans sacrifier le goût et renoncer au plaisir de manger. Partout en France, Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées parfois toutes simples, parfois extraordinaires, pour continuer à nourrir les Français en réduisant fortement l’impact de l’alimentation.
Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) .
La Castélorienne 92 avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
