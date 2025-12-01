Pat & Mat un dernier tour de vis Lanterne Magique Beaune

Pat & Mat un dernier tour de vis Lanterne Magique Beaune mardi 23 décembre 2025.

Pat & Mat un dernier tour de vis

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Pat & Mat, deux bricoleurs, amis inséparables et voisins, trouvent toujours des solutions aux problèmes de la vie. Ils ne se laissent jamais décourager, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Toujours de bonne humeur, leurs idées sont simples ou farfelues selon leurs possibilités et inspirations.

Cinq courts-métrages de Marek Beneš pour un ciné-concert avec deux musiciens aguerris qui, en amont, ont composé ensemble une partition musicale et une bande sonore.

Le ciné-concert, ça crée des images dans les oreilles !

création bruitages, clavier Philippe Poisse, composition musicale, violon, flûte Olivier Pornin, oreilles extérieures Sarah Douhaire .

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

