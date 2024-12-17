Pat Patrouille le Spectacle ! – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

Pat Patrouille le Spectacle ! Début : 2026-01-03 à 14:00. Tarif : – euros.

LOS PRODUCTION PRÉSENTE : PAT’ PATROUILLE LE SPECTACLE !Pat’ Patrouille le spectacle ! « Le Retour des Héros » le tout nouveau spectacle évènement de la Pat’ Patrouille en tournée dans toute la France à partir du 20 décembre 2025 !Plongez dans une aventure interactive où les enfants deviennent de véritables héros aux côtés de leurs chiots préférés. En mission autour du monde pour revenir à Adventure Bay à temps, Ryder et sa brigade canine comptent sur le public pour les aider !Dans « Le Retour des Héros » le maire Hellinger sème la pagaille en clonant Robo Dog ! La Pat’ Patrouille devra rassembler tous les clones, sauver leur ami robot… et prouver qu’en équipe, rien n’est impossible. Ne manquez pas cette aventure inédite de la Pat’ Patrouille — réservez vite vos places pour un moment magique à vivre en famille !

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51