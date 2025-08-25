Pat’ Patrouille, Le Spectacle Montbéliard

Pat’ Patrouille, Le Spectacle Montbéliard dimanche 4 janvier 2026.

Pat’ Patrouille, Le Spectacle

L’Axone Montbéliard Doubs

Début : 2026-01-04 14:00:00

Pat’ Patrouille le spectacle ! Le Retour des Héros

Pat’ Patrouille le spectacle ! Le Retour des Héros le tout nouveau spectacle évènement de la Pat’ Patrouille en tournée dans toute la France à partir du 20 décembre 2025 !

Plongez dans une aventure interactive où les enfants deviennent de véritables héros aux côtés de leurs chiots préférés. En mission autour du monde pour revenir à Adventure Bay à temps, Ryder et sa brigade canine comptent sur le public pour les aider !

Dans Le Retour des Héros le maire Hellinger sème la pagaille en clonant Robo Dog ! La Pat’ Patrouille devra rassembler tous les clones, sauver leur ami robot… et prouver qu’en équipe, rien n’est impossible.

Ne manquez pas cette aventure inédite de la Pat’ Patrouille — réservez vite vos places pour un moment magique à vivre en famille ! .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

