DYSTINCT – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne dimanche 12 octobre 2025.

DYSTINCT Début : 2025-10-12 à 19:00. Tarif : – euros.

DYSTINCT est la sensation urbaine du moment. Avec les tubes « Ghazali » – devenu l’hymne de l’équipe du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde de football au Qatar – et « TekTek » – qui a fait le tour du monde –, ce Belge d’origine marocaine a su séduire tant chez lui qu’à l’étranger. Et c’est peu dire, car ses chansons, principalement interprétées en français et en arabe marocain, avec parfois une touche d’anglais, de néerlandais ou même d’espagnol, sont écoutées par toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgées, partout dans le monde.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69