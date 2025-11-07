PAT Spectacle Tom s’installe Mézeray
PAT Spectacle Tom s’installe Mézeray vendredi 7 novembre 2025.
PAT Spectacle Tom s’installe
Rue Robinson Mézeray Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Théâtre sur l’installation des jeunes agriculteurs
Tom s’installe en GAEC avec Sarah…. Éleveuse de porcs, table d’hôtes, soirées musique et charcutailles, casse-croute à la ferme…
Entre rire et émotions, quelques notes de musique, un morceau de saucisson, c’est le matin, il est 9h…. l’heure du casse-croûte….
Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) .
Rue Robinson Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
English :
Theater on the installation of young farmers
German :
Theater über die Niederlassung von Junglandwirten
Italiano :
Teatro sull’insediamento dei giovani agricoltori
Espanol :
Teatro sobre la instalación de jóvenes agricultores
L’événement PAT Spectacle Tom s’installe Mézeray a été mis à jour le 2025-10-04 par CDT72