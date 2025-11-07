PAT Spectacle Tom s’installe Mézeray

PAT Spectacle Tom s’installe

Rue Robinson Mézeray Sarthe

Début : 2025-11-07 20:30:00

Théâtre sur l’installation des jeunes agriculteurs

Tom s’installe en GAEC avec Sarah…. Éleveuse de porcs, table d’hôtes, soirées musique et charcutailles, casse-croute à la ferme…

Entre rire et émotions, quelques notes de musique, un morceau de saucisson, c’est le matin, il est 9h…. l’heure du casse-croûte….

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) .

Rue Robinson Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Theater on the installation of young farmers

German :

Theater über die Niederlassung von Junglandwirten

Italiano :

Teatro sull’insediamento dei giovani agricoltori

Espanol :

Teatro sobre la instalación de jóvenes agricultores

