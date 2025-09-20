PAT Tour d’Alès Agglomération : Etape 1 St Césaire de Gauzignan Saint Césaire de Gauzignan 30360 Saint-Césaire-de-Gauzignan

PAT Tour d’Alès Agglomération : Etape 1 St Césaire de Gauzignan Samedi 20 septembre, 10h00 Saint Césaire de Gauzignan 30360 Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le PAT Tour d’Alès Agglomération démarre à Saint-Césaire-de-Gauzignan

« Le Patrimoine rencontre la Gastronomie »

Pour première étape, le PAT Tour d’Alès Agglomération pose ses valises à Saint-Césaire-de-Gauzignan, le samedi 20 septembre 2025, de 10h00 à 17h00. Sous le thème « Le Patrimoine rencontre la Gastronomie », cette journée promet de célébrer les richesses culturelles et culinaires du territoire, en mettant à l’honneur les savoir-faire locaux et les produits du terroir.

Un Programme Alliant Patrimoine et Gourmandise. Les visiteurs pourront déambuler dans les rues du village et participer à une multitude d’activités conçues pour éveiller les sens et nourrir la curiosité.

10h00/12h00 :

• Ateliers culinaires dans la salle polyvalente. Le chef Thomas MORIN (Le cuisinier Nomade) propose des ateliers pour apprendre à cuisiner l’olive, avec comme toujours des recettes traditionnelles revisitées avec originalité et talent.

12h00/14h00:

• Apéritif offert par la Mairie de St Césaire de Gauzignan.

• Foodtruck

12h00/17h00 :

• Portes ouvertes de la Bibliothèque.

14h00/17h00 :

• Marché des savoir-faire. Rencontres avec les artisans et les producteurs locaux qui partageront leur passion et leurs produits.

En continu sur la journée :

• Animation musicale

• Exposition photo « parole de Mangeurs »

• Présentation des création de dessin des enfants de l’école et du centre de loisirs de la commune

• Atelier « Partagez vos recettes » en vue de l’édition du livret « Les recettes de St Césaire »

• Animations IGP Vin des Cévennes

• Animations et sensibilisation « Compostage et tri sélectif » par les Ambassadeurs du Tri et de la prévention d’Alès Agglomération..

Un Événement au Cœur des Enjeux du PAT.

Cette étape s’inscrit pleinement dans la dynamique du Projet Alimentaire Territorial (PAT) d’Alès Agglomération. Elle illustre la volonté de valoriser les produits locaux, de soutenir les circuits courts et de sensibiliser les habitants à une alimentation saine, durable et de qualité.

« Saint-Césaire-de-Gauzignan est un village où le patrimoine et la gastronomie sont profondément liés. Ici, nous sommes entre « Vignes et Oliviers », c’est d’ailleurs le titre de notre journal municipal. Cette journée est l’occasion de montrer comment ces deux univers peuvent se renforcer mutuellement, tout en répondant aux défis de la transition alimentaire », souligne Frédéric GRAS, maire de Saint-Césaire-de-Gauzignan.

« Le PAT Tour, c’est aussi une façon de rappeler que notre alimentation est un héritage culturel à préserver et à transmettre », ajoute Marion MORIN, coordinatrice du PAT pour Alès Agglomération.

C’est l’assurance d’une journée riche en saveurs, en rencontres et en découvertes.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de terroir et de traditions !!!

