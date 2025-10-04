PAT Tour d’Alès Agglomération : Etape 3 St Jean de Serres St jean de Serres Saint-Jean-de-Serres

PAT Tour d'Alès Agglomération : Etape 3 St Jean de Serres Samedi 4 octobre, 09h00 St jean de Serres Gard

« La Vigne selon Saint-Jean de Serres » : Le PAT Tour d’Alès Agglomération fait escale à Saint-Jean-de-Serres pour une immersion viticole et gourmande

Saint-Jean-de-Serres, 4 octobre 2025 — Pour sa troisième étape, le PAT Tour d’Alès Agglomération invite les amateurs de vin, de terroir et de convivialité à Saint-Jean-de-Serres, le samedi 4 octobre 2025, de 9h à 14h. Sous le thème « La Vigne selon Saint-Jean de Serres », cette journée promet une balade immersive à travers les vignobles, des rencontres avec les vignerons, et un repas partagé préparé collectivement. Une occasion unique de découvrir l’âme viticole du territoire, entre tradition et innovation.

Une Balade Viticole au Cœur des Cépages

De 9h00 à 12h00, les participants sont conviés à une randonnée pédestre à travers les paysages de vignes qui font la renommée de Saint-Jean-de-Serres. Au programme :

• La découverte de la coopérative viticole du village, un acteur clé de la filière qui rassemble les producteurs autour d’une démarche collective et qualitative.

• La visite des caves viticoles du Domaine de l’Orviel et du Domaine de La Vaillère où les vignerons partageront leur savoir-faire, leurs méthodes de culture, leurs secrets de vinification et feront déguster leurs crus.

« Au pied des reliefs cévenols, au cœur de l’IGP Cévennes, notre domaine familial cultive la vigne depuis plus d’un siècle. Engagés dans une viticulture respectueuse de l’environnement, l’ensemble du vignoble est conduit en Agriculture Biologique, en valorisant à la fois des cépages anciens, les variétés méditerranéennes et de nouvelles implantations. Cette diversité s’exprime aujourd’hui dans les vins du domaine de la Vaillère, régulièrement récompensés », explique Jean-Christophe Dumas, vigneron coopérateur et gérant du domaine de la Vaillère.

De la Vigne à l’Assiette : Un Atelier Culinaire et un Repas Partagé au sein du foyer

Après l’effort, le réconfort ! De 10h00 à 12h00, les participants mettront la main à la pâte lors d’un atelier de cuisine animé par Thomas MORIN (Le cuisinier Nomade). Au menu : la préparation d’un repas convivial, à base de produits de saison et d’accords mets-vins soigneusement sélectionnés.

« Nous voulons montrer que la gastronomie et le vin sont indissociables, et que cuisiner ensemble, c’est aussi une façon de célébrer notre patrimoine », souligne Stéphane AGNIEL, chargé de mission du PAT pour Alès Agglomération.

À 12h00, place au repas partagé au foyer du village, où chacun pourra déguster les plats préparés, accompagnés des vins locaux, ainsi que les douceurs de Julien BARÇON (l’Histoire sucrée) artisan pâtissier du village. Une table ouverte sur inscription, pour échanger et savourer l’instant présent.

Expositions au foyer :

Retrouver l’exposition « Paroles Savoureuses » d’Alès Agglomération ainsi qu’une exposition de photos anciennes du village sur la thématique « La vigne et le vin ».

Option Gourmande : L’Atelier Oreillettes

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, un atelier de fabrication d’oreillettes (ouvert à tous) est proposé de 14h à 15h30. Une activité ludique et savoureuse, pour petits et grands, qui clôturera en douceur cette journée dédiée aux saveurs du terroir.

Un Événement Ancré dans les Valeurs du PAT

Cette étape du PAT Tour s’inscrit pleinement dans la dynamique du Projet Alimentaire Territorial d’Alès Agglomération. Elle illustre l’importance de :

• Valoriser les filières locales, comme la viticulture, qui structurent l’économie et l’identité du territoire.

• Créer du lien entre producteurs, artisans et consommateurs, pour une alimentation plus durable et solidaire.

• Transmettre les savoir-faire et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement.

« A Saint-Jean-de-Serres, la culture de la vigne témoigne d’un héritage cévenol et de la passion de ceux qui la travaille. Cette journée, c’est l’occasion de comprendre comment le terroir, le climat et le travail des hommes donnent naissance à des vins uniques », déclare Fabien ENGELIBERT, adjoint au maire de Saint-Jean-de-Serres.

« La Vigne selon Saint-Jean de Serres », c’est bien plus qu’une simple dégustation : c’est une expérience sensorielle et humaine, à la rencontre de ceux qui font vivre le terroir.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de vin, de gastronomie et de partage !

