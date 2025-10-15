PAT Tour d’Alès Agglomération : Etape 4 Bagard 30140 Bagard Bagard

PAT Tour d'Alès Agglomération : Etape 4 Bagard
Mercredi 15 octobre, 09h00
30140 Bagard
Gard

Début : 2025-10-15T09:00 – 2025-10-15T12:00

Fin : 2025-10-15T09:00 – 2025-10-15T12:00

La Semaine du Goût s’invite sur le marché de Bagard

Une célébration des produits de saison et des saveurs locales

Bagard, le 10 octobre 2025 — Pour la 4ème étape du PAT Tour d’Alès Agglomération, le marché hebdomadaire de Bagard se pare des couleurs de la Semaine du Goût. Le mercredi 15 octobre 2025, de 9h à 12h, producteurs, artisans et passionnés de gastronomie se donneront rendez-vous pour une matinée riche en découvertes, dégustations et ateliers éducatifs.

Un marché transformé en scène gourmande

Au cœur du village, les étals du marché accueilleront les producteurs et artisans locaux, mettant en avant des produits frais, de saison et savoureux. Une occasion idéale pour échanger avec ceux qui façonnent le patrimoine culinaire de la région.

Des ateliers pour apprendre et s’émerveiller

L’événement mettra particulièrement en lumière l’atelier culinaire « La cuisine de saison » , animé par Éric Gannevalle , chef de cuisine de l’ Association Têtes d’AIL . Les participants pourront y découvrir des recettes simples et créatives, mettant en valeur les produits d’automne.

Les Ambassadeurs du Tri et de la prévention d’Alès Agglomération proposeront une animation interactive sur le « Compostage et tri sélectif » , sensibilisant petits et grands à l’importance de la gestion des déchets.

Lauriane Brun, de la Mission Développement Durable d’Alès Agglomération, guidera les visiteurs à travers un atelier dédié aux « Plantes médicinales du Centre de Pomologie ». Une dégustation de tisanes, préparées à partir des plantes du jardin, viendra clore cette exploration botanique.

Dégustation et exposition

Les amateurs de vin pourront savourer les crus de l’IGP Vin des Cévennes, présentés par le Mas Lander, tandis que l’exposition « Paroles de Mangeurs » offrira une plongée dans les témoignages et réflexions autour de notre rapport à l’alimentation.

Un événement à ne pas manquer pour célébrer la richesse des produits locaux et feter la Semaine du Goût !

30140 Bagard
Gard
Occitanie

La semaine du goût s’invite sur le marché de Bagard pat Alès Agglomération marché