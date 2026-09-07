PAT Tour Lézan, Foyer communal Maurice Fossat, Lézan

Informations pratiques

PAT Tour Lézan Vendredi 11 septembre, 16h00 Foyer communal Maurice Fossat Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

À vos agendas ! Le PAT tour s’invite à Lézan pour la Fête des associations

Vendredi 11 septembre 2026 – 16h00 à 19h00

Foyer Communal Maurice FOSSAT

À l’occasion de la Fête des associations et de l’accueil des nouveaux arrivants, la commune de Lézan ouvre ses portes au Projet Alimentaire de Territoire (PAT) pour une après-midi riche en découvertes, saveurs et rencontres.

Au programme

Exposition « Paroles Savoureuses »

Plongez dans l’univers des circuits courts et des produits locaux à travers des témoignages et des créations artistiques qui célèbrent le lien entre alimentation, territoire et convivialité.

Rencontre avec l’équipe de « Terres de Cuisine »

Découvrez comment cette équipe engagée élabore les repas des cantines scolaires de Lézan, en privilégiant des ingrédients frais, locaux et de saison. Une belle occasion d’échanger sur l’alimentation durable et son impact sur notre quotidien.

Atelier culinaire « Recettes d’Apéritif »

De 14h00 à 16h00 (sur inscription – places limitées)

Envoyez vos papilles en voyage avec un atelier dédié aux recettes d’apéritif simples, gourmandes et inspirées des produits du territoire. Idéal pour apprendre à sublimer les saveurs locales entre amis ou en famille.

Inscription obligatoire :

Découvrez les initiatives concrètes du PAT d’Alès Agglomération et participez à un moment convivial pour rencontrer vos voisins, les associations et les nouveaux habitants de Lézan.

Foyer communal Maurice Fossat 3 rue des remparts, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie

“ Le PAT s’invite à la Fête des Associations et à l’accueil des nouveaux arrivants ” PAT Tour Lézan