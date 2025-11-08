PAT Visite de la Ferme de Vaulumier

Thoiré-sur-Dinan Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Visite d’un élevage bovin

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

Thoiré-sur-Dinan 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Visit to a cattle farm

German :

Besuch einer Rinderfarm

Italiano :

Visita a un allevamento di bovini

Espanol :

Visita a una explotación ganadera

L’événement PAT Visite de la Ferme de Vaulumier Thoiré-sur-Dinan a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT72