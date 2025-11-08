PAT Visite de la ferme La Petite Taff La Taffardière Bazouges Cré sur Loir
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Visite d’un élevage de vache laitière
Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .
La Taffardière La Petite Taff Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
English :
Visit to a dairy cow farm
German :
Besuch einer Milchkuhfarm
Italiano :
Visita a un allevamento di mucche da latte
Espanol :
Visita a una granja de vacas lecheras
