PAT Visite de la ferme La Petite Taff La Taffardière Bazouges Cré sur Loir

La Taffardière La Petite Taff Bazouges Cré sur Loir Sarthe

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Visite d’un élevage de vache laitière

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

La Taffardière La Petite Taff Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Visit to a dairy cow farm

German :

Besuch einer Milchkuhfarm

Italiano :

Visita a un allevamento di mucche da latte

Espanol :

Visita a una granja de vacas lecheras

