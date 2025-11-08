PAT Visite de la ferme Les Jardins du Maine Rue Anatole Carré Le Lude
PAT Visite de la ferme Les Jardins du Maine
Rue Anatole Carré Les Jardins du Maine Le Lude Sarthe
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Visite d’une ferme en maraîchage
Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .
Rue Anatole Carré Les Jardins du Maine Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
English :
Visit to a market-gardening farm
German :
Besuch eines Bauernhofs mit Gemüseanbau
Italiano :
Visita a un’azienda agricola che pratica l’ortofrutta
Espanol :
Visita a una explotación hortícola
