PAT Visite de la ferme Les Jardins du Maine Rue Anatole Carré Le Lude

PAT Visite de la ferme Les Jardins du Maine

Rue Anatole Carré Les Jardins du Maine Le Lude Sarthe

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Visite d’une ferme en maraîchage

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

Rue Anatole Carré Les Jardins du Maine Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Visit to a market-gardening farm

German :

Besuch eines Bauernhofs mit Gemüseanbau

Italiano :

Visita a un’azienda agricola che pratica l’ortofrutta

Espanol :

Visita a una explotación hortícola

