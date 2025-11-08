PAT Visite du Domaine de Cézin

Rue de Cézin Marçon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Visite d’un domaine viticole

Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .

Rue de Cézin Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

Visit a winery

German :

Besuch eines Weinguts

Italiano :

Visita a un’azienda vinicola

Espanol :

Visita a una finca vinícola

L’événement PAT Visite du Domaine de Cézin Marçon a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT72