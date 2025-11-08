PAT Visite du Domaine de Cézin Marçon
PAT Visite du Domaine de Cézin Marçon samedi 8 novembre 2025.
PAT Visite du Domaine de Cézin
Rue de Cézin Marçon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Visite d’un domaine viticole
Dans le cadre de la journée citoyenne du Projet alimentaire territorial (PAT) avec des visites de fermes, des ateliers, une conférence et des séances de cinéma et un spectacle. .
Rue de Cézin Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
English :
Visit a winery
German :
Besuch eines Weinguts
Italiano :
Visita a un’azienda vinicola
Espanol :
Visita a una finca vinícola
L’événement PAT Visite du Domaine de Cézin Marçon a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT72