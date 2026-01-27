Pata Negra invite Radio Merv’ Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Pata Negra invite Radio Merv’

Vendredi 13 février 2026 de 23h30 à 3h30.

Complet. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR

Début : 2026-02-13 23:30:00

fin : 2026-02-13 03:30:00

2026-02-13

Soirée Dj set

Faire de la musique c’est bien, avec des copains c’est mieux



Pata Negra invite c’est un format exclusif au Makeda, dans une ambiance club pour se faire kiffer le temps d’une soirée.



Pour cette troisième édition, on est tarpin content de pouvoir inviter la team Radio Merv’ pour un joyeux bordel.



Une soirée pour vibrer les coeurs, en traversant les frontières entre bass, UK garage, jungle, g-tech, dub, riddim et bien plus encore Connexion totale, full b2b, soirée intense.



Van Ky b2b Due Colpi

Adhdog b2b Pol Baadass

KSU b2b couchetard



POL

Pol Baadass est un DJ marseillais dont l’univers musical est aussi éclectique que puissant. Son style traverse plusieurs genres, du hard drum à la bass music, en passant par des sonorités comme le baile funk, le riddim, ,le gqom et la UK garage. Ses sets, vibrants et explosifs, emmènent les foules dans un tourbillon de rythmes envoûtants.

Depuis ses débuts, Pol Baadass a su s’imposer sur des scènes prestigieuses, collaborant avec des collectifs comme Parfumerie, Animals Industry,Tue l’Amour et Twerkistan.

Il a marqué les esprits dans des lieux emblématiques tels que La Murisserie, le Cabaret Aléatoire et La Plage des Sablines. Il a également enflammé des clubs comme le Point Ephémère à Paris, le Terminal à Lyon et l’ENVT à Toulouse.

Ce DJ au style inimitable est un véritable explorateur sonore. Toujours prêt à repousser les limites des genres, Pol Baadass s’est forgé une réputation pour ses performances captivantes, où chaque set devient un voyage musical intense.



ADHDOG

Dj basée à Marseille, ADHDOG veut vous emmener dans son univers rempli de dubstep dnb, jungle et pour cette fois surtout de Bass.



VANKY

Anciennement connu sous le nom de Sergent Nem, Van Ky est un DJ au style unique qui se distingue par son approche de la bass music. Mélangeant des influences puissantes de DnB, dubstep, trap, et des sonorités comme le baile funk et le dub, il crée des sets où la basse est omniprésente, offrant une expérience immersive et vibrante. Son approche éclectique de la musique le pousse à explorer constamment de nouvelles textures sonores, défiant les frontières des genres pour offrir des mixes intenses et dynamiques.



DUE COLPI



KSU

KSU est une DJ basée à Marseille, dans le Sud de la France. Réputée pour ses sets

dynamiques et évolutifs, elle brise les limites des genres musicaux de la G-tech au break, en passant par la guaratek et la bass music, l’artiste offre des voyages sonores empreints de rythmes intenses et d’influences épicées.



Co-fondatrice du collectif marseillais Pata Negra, KSU est très engagée dans la scène alternative de sa ville, collaborant avec de nombreux collectifs et artistes dans des lieux emblématiques tels que Les Docks des Suds, Le Makeda, Le Cabaret Aléatoire et Le Chapiteau Belle de Mai. Elle a également exporté son talent à l’international, se produisant à Santiago (Chili), ainsi que dans diverses villes européennes, notamment en Belgique et en France, à Lyon, Paris et Toulouse.



Avec ses sonorités entraînantes croisant les latin vibes et la techno clubbing, KSU crée l’émeute sur les dancefloors avec son énergie solaire et contagieuse. Une artiste qui met tout le monde d’accord, à suivre de près sur la scène électronique !



COUCHETARD

Fondateur de Radio Merv’, ses sets sont des explorations d’un monde où I’espoir des danseurs est de casser les murs qui les retiennent avec leurs pas de danse. On slalome sur de la dubstep, on se déhanche sur de la dembow, on sourit d’oublier sa peine sur du latin club déconstruit où la funk brésilienne rencontre la grime uk. 140 bpm pour détruire le système. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

