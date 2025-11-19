PATACHTOUILLE – MAISON DE LA DANSE – RESTAURANT Lyon

PATACHTOUILLE Début : 2026-04-01 à 21:00. Tarif : – euros.

Après avoir découvert plus tôt dans la saison les talents de rockeuse de Patachtouille dans Madame Ose Bashung, le public de la Maison peut approfondir sa connaissance du personnage dans cette forme piano-voix plus intimiste, mais pas moins délurée. C’est au moment de la découverte de sa séropositivité que Julien Fanthou décide d’étudier le chant classique et de devenir chanteur lyrique. En 2015, il rejoint la troupe de Madame Arthur sous les traits de Patachtouille. La créature écume depuis les nouveaux cabarets parisiens qui ont vu le jour tels que la Barbichette, La Bouche ou le Cabaret de Poussière. C’est sur ce parcours atypique que revient Patachtouille dans ce spectacle, accompagné au piano par Cosme McMoon, aka Delphine Dussaux. Une introspection sous forme de grand ménage.Parking à l’hôpital Jean Mermoz. Forfait de 2€ pour la soirée à régler à l’accueil de la Maison de la Danse.Attention ce parking ne fonctionne pas en journée.

MAISON DE LA DANSE – RESTAURANT 8 AVENUE JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69