Patapon au pays du Père Noël Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Samedi 6 décembre 2025 de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 17:20:00

2025-12-06

Comédie pour enfants de 0 à 3 ansEnfants

Nounours, le doudou de Patapon, est parti au pays du Père Noël, mais Patapon, un petit enfant, veut retrouver son doudou pour fêter Noël.



Il rencontrera le renne Rudolph , les pingouins farceurs, le lapin blanc, le lutin de Noël et retrouvera finalement son ami nounours pour fêter avec lui Noël.



Préparez vous pour une aventure féerique tout en chanson et en poésie , une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands qui vous transporteront dans l’univers merveilleux de Noël ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Comedy for children aged 0 to 3

German :

Komödie für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Italiano :

Commedia per bambini da 0 a 3 anni

Espanol :

Comedia para niños de 0 a 3 años

