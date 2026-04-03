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PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS CENTRE DE L’ETOILE Thonon Les Bains

PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS CENTRE DE L’ETOILE Thonon Les Bains

PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS CENTRE DE L’ETOILE Thonon Les Bains samedi 11 avril 2026.

Lieu : CENTRE DE L'ETOILE

Adresse : 9D AV. DU GENERAL DE GAULLE

Ville : 74200 Thonon Les Bains

Département : 74

Début : 2026-04-11

Fin : 2026-04-11

Heure de début : 15:00

PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS Début : 2026-04-11 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DE L’ETOILE 9D AV. DU GENERAL DE GAULLE 74200 Thonon Les Bains 74

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