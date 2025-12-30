PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS Début : 2026-02-15 à 10:30. Tarif : – euros.

Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, part pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent ! Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, monsieur l’écureuil, le Castor farceur, la petite chouette, monsieur le renard et Petit ourson, un tout petit ours qui adore le miel. Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ses amis dans cette forêt merveilleuse, une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands au Pays des chansons.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29