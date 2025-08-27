Patapon et la forêt des chansons-Comédie musicale La Comédie du Finistère Brest

Patapon et la forêt des chansons-Comédie musicale La Comédie du Finistère Brest mercredi 27 août 2025.

Patapon et la forêt des chansons-Comédie musicale

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-11-01 11:00:00

Date(s) :

2025-08-27 2025-08-31 2025-11-01 2025-11-02

Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, part pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent !

Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, monsieur l’écureuil, le Castor farceur, la petite chouette, monsieur le renard et Petit ourson, un tout petit ours qui adore le miel.

Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ses amis dans cette forêt merveilleuse, une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands au Pays des chansons.

Informations pratiques

Durée 30 minutes.

Spectacle destiné aux enfants de 0 à 4 ans.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Patapon et la forêt des chansons-Comédie musicale Brest a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole