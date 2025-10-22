PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS – PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS 1-5 ANS – SALLE PIERRE LAMY Annecy

PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS – PATAPON ET LA FORET DES CHANSONS 1-5 ANS Début : 2025-10-22 à 16:30. Tarif : – euros.

Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, pars pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent !Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, monsieur l’écureuil, le Castor farceur, la petite chouette, monsieur le renard et Petit ourson, un tout petit ours qui adore le miel.Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ces amis dans cette forêt merveilleuse, une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands au Pays des chansons.

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74