Patat’As ouverture estivale Patat’As Plœuc-L’Hermitage

Plœuc-L’Hermitage

Patat’As ouverture estivale

Patat’As 5 Rue de l’Église Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:30:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-27

Patat’As la maison de toutes les pommes de terre !

Partez à la découverte d’un patrimoine étonnant au cœur de Plœuc-L’Hermitage ! Entre histoire locale, anciennes variétés de pommes de terre, matériel agricole d’autrefois, savoir-faire traditionnels et expositions thématiques, Patat’As vous invite à vivre une expérience authentique et originale à partager en famille ou entre amis.

Curieux, gourmands ou passionnés de patrimoine, poussez les portes de Patat’As et laissez-vous surprendre par l’univers fascinant de la pomme de terre, véritable produit emblématique du territoire. Une visite ludique, pédagogique et chaleureuse qui ravira petits et grands.

Une visite vivante et conviviale

Lors de votre visite découvrez l’histoire du syndicat de Plœuc-l’Hermitage et plongez-vous dans l’histoire de la culture de la pomme de terre. Avec nos 220 variétés collectionnées, le Patat’As est la maison de toutes les pommes de terre bretonnes, françaises, européennes et internationales.

Des bénévoles passionnés sont présents pour partager anecdotes, souvenirs et explications tout au long de votre visite, rendant l’expérience encore plus enrichissante.

Le centre propose également des expositions temporaires qui permettent d’aborder différents aspects du patrimoine rural et de l’histoire locale.

Les plus jeunes pourront profiter d’un espace dédié aux enfants, pour découvrir le musée de manière ludique et adaptée à leur âge. .

Patat’As 5 Rue de l’Église Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 67 62 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Patat’As ouverture estivale Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme