Patate en fête Jarnages

Patate en fête Jarnages dimanche 7 septembre 2025.

Patate en fête

Place du marché Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Rendez-vous festif et convivial au coeur de la Creuse.

– Restauration sur place Fondu, Frites, Grillades, Glaces, Crêpes,

– Brocante et vide grenier,

– Marché forain,

– Cyclos swing en déambulation à 14h,

– Les échos de Jarnages à 16h30,

– Chasse au Trésor .

Place du marché Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 83 28

English : Patate en fête

German : Patate en fête

Italiano :

Espanol : Patate en fête

L’événement Patate en fête Jarnages a été mis à jour le 2025-08-22 par Creuse Confluence Tourisme