Patate en fête Jarnages
Patate en fête Jarnages dimanche 7 septembre 2025.
Patate en fête
Place du marché Jarnages Creuse
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Rendez-vous festif et convivial au coeur de la Creuse.
– Restauration sur place Fondu, Frites, Grillades, Glaces, Crêpes,
– Brocante et vide grenier,
– Marché forain,
– Cyclos swing en déambulation à 14h,
– Les échos de Jarnages à 16h30,
– Chasse au Trésor .
Place du marché Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 83 28
L’événement Patate en fête Jarnages a été mis à jour le 2025-08-22 par Creuse Confluence Tourisme