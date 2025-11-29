Patate et le jardin potager La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Patate et le jardin potager

Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 16h. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nourrir le monde ne devrait jamais signifier l’empoisonner, l’épuiser ou le standardiser. . Se nourrir est un acte nécessaire, vital, fondé sur des relations inter-espèces réciproques.Enfants

Dans un jardin potager, quatre légumes ont été abandonnés par un jardinier qui venait de finir sa récolte. Brocoli le frimeur, Carotte la courageuse et Poireau le poltron décident d’envoyer Patate le quatrième de la bande en éclaireur… Patate part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Suivant les traces de leur ami, Brocoli, Poireau et Carotte le retrouvent au fond d’un puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange serre où vit un légume monstrueux… Mais, où est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?





A la suite de la projection, une discussion avec un maraîcher marseillais et une dégustation goûter sont proposées aux enfants et à leurs familles.





Le fil d’animation Patate et le jardin potager a été distingué par de nombreux festival. Bande annonce





Meilleur Réalisation, Festival de New York 2002

Best Program of the year, Cartoons on the Bay, Rome 2001

Prix du meilleur dessin animé inédit, Ithème 2001

Prix de la jeunesse, Festival Cinéfeuille, Gaillac 2001





Réalisation Damien Louche-Pélissier, Benoît Chieux

Scénario Cami Di Francesco, Damien Louche-Pélissier, Benoît Chieux

Création graphique Damien Louche-Pélissier

Durée 26 min

Production Folimage, France 3, TPS Jeunesse Teletoon, SWR WDR





Projection suivie d’une conversation et d’un goûter Mundi avec un maraîcher.



Public dès 3 ans, entrée gratuite sur réservation. .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Feeding the world should never mean poisoning, exhausting or standardizing it . Feeding ourselves is a necessary, vital act, based on reciprocal inter-species relations.

German :

Die Welt zu ernähren sollte niemals bedeuten, sie zu vergiften, zu erschöpfen oder zu standardisieren . Ernährung ist ein notwendiger, lebenswichtiger Akt, der auf wechselseitigen Beziehungen zwischen den Arten beruht.

Italiano :

Nutrire il mondo non dovrebbe mai significare avvelenarlo, esaurirlo o standardizzarlo . Nutrirci è un atto necessario e vitale, basato su relazioni reciproche tra le specie.

Espanol :

Alimentar al mundo nunca debe significar envenenarlo, agotarlo o uniformizarlo . Alimentarnos es un acto necesario y vital, basado en las relaciones recíprocas entre especies.

